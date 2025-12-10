В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по дзюдо

13-14 декабря в Баку состоится чемпионат Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек до 20 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в турнире примут участие 169 спортсменов из 55 клубов и спортобществ, которые разыграют медали в 14 весовых категориях.

В первый день соревнований пройдут индивидуальные поединки, после чего состоятся командные встречи.

Отметим, что предварительные бои начнутся в 10:00, а финальная программа стартует с 17:00.