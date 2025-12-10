Мерц пообещал сказать Трампу одну вещь

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что при следующей встрече с президентом США Дональдом Трампом скажет ему, что миграционная политика ФРГ оказалась успешной. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, новая миграционная политика примерно вдвое сократила число просителей убежища в Германии.

"Мы готовимся к изменению трансатлантических отношений. Но я все же хотел бы видеть их как партнерство, и надеюсь, что Америка видит это так же в своих отношениях с Европой, а также с Германией", - добавил он.