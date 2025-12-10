https://news.day.az/society/1801389.html На автомагистралях Азербайджана будет ограничена видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Из-за погодных условий завтра на автомагистралях Азербайджана ожидается ограниченная видимость. Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба. По данным службы, 11 декабря в ряде горных и предгорных районов страны прогнозируется туман.
По данным службы, 11 декабря в ряде горных и предгорных районов страны прогнозируется туман. В связи с погодными условиями видимость на автомагистралях составит 500-1000 метров.
