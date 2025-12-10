На автомагистралях Азербайджана будет ограничена видимость

Из-за погодных условий завтра на автомагистралях Азербайджана ожидается ограниченная видимость.

Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

По данным службы, 11 декабря в ряде горных и предгорных районов страны прогнозируется туман. В связи с погодными условиями видимость на автомагистралях составит 500-1000 метров.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az