Nintendo потеряла миллиарды долларов

Акции Nintendo упали до минимального уровня с мая на фоне опасений инвесторов, что резкий рост цен на ключевые компоненты, включая чипы памяти, ударит по прибыльности компании. За восемь торговых дней декабря капитализация японского игрового гиганта сократилась примерно на $14 млрд. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным аналитической фирмы TrendForce, стоимость RAM-модулей на 12 ГБ для новой консоли Switch 2 выросла в текущем квартале на 41%. Цена на флеш-память NAND, используемую в устройстве и картах расширения, также увеличилась почти на 8%. Этот рост уже отразился на розничных ценах: карта памяти Express SD на 256 ГБ сейчас стоит на Amazon около $90.

"Рост цен на NAND начинает реально влиять на стоимость карт памяти. Поскольку встроенного хранилища в Switch 2 недостаточно, покупка дополнительной карты становится необходимостью для многих игроков. Это фактически увеличивает стоимость сторонних игр, например от Electronic Arts, примерно на $20", - сказал аналитик Pelham Smithers Associates Пелхам Смитерс.

Тревогу у инвесторов вызывает и более раннее, чем ожидалось, начало скидок на новую консоль. Несмотря на рекордные стартовые продажи, во время "Черной пятницы" комплект Switch 2 с игрой Mario Kart World уже предлагался со скидкой $50, что фактически означало бесплатное приложение игры.

"Неожиданно увидеть дисконт так близко к праздничному сезону", - комментирует Смитерс.

Растущие затраты на компоненты становятся проблемой для всей отрасли. Производители ПК, включая Dell и HP, уже предупредили о возможном повышении цен в следующем году. Для Nintendo же рост себестоимости памяти угрожает маржинальности Switch 2 и может ослабить рыночный спрос, особенно среди аудитории за пределами лояльной фан-базы.