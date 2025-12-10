На протяжении многих лет ведется работа по совершенствованию Трудового кодекса.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев во время обсуждения проекта закона о внесении поправок в Трудовой кодекс на сегодняшнем заседании комитета.

"Мы на пороге разработки и принятия нового Трудового кодекса", - сказал он.

Председатель комитета подчеркнул, что в обсуждаемый сегодня Трудовой кодекс и еще 17 законодательных актов предлагается внести 457 поправок.