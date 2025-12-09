В США раскрыли схему незаконных поставок ИИ-чипов Nvidia в Китай

Министерство юстиции США объявило о задержании двух человек, которым вменяется участие в схеме по обходу экспортного контроля при поставках высокопроизводительных графических процессоров в Китай. Речь идет о 43-летнем Фаньюэ Гуне, проживающем в Нью-Йорке, и 58-летнем гражданине Канады Бэнлине Юане, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Следствие утверждает, что подозреваемые действовали в сговоре с представителями компаний из Гонконга и материкового Китая. В рамках схемы процессоры закупались через подставных лиц, а сопроводительная документация подделывалась таким образом, чтобы создать видимость поставок в США, Тайвань или Таиланд. На складах участники операции удаляли оригинальные наклейки Nvidia и переупаковывали оборудование в коробки с маркировкой фиктивной компании.

По версии прокуроров, Юань занимался подбором инспекторов для проверки переупакованных микросхем и инструктировал их скрывать реальные маршруты поставок и конечного получателя.

Следствие утверждает, что схема действовала как минимум с ноября 2023 года. Один из соучастников, Алан Хао Сю, ранее признал вину по делу о контрабанде.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что правительство КНР требует от своих граждан за рубежом соблюдения местных законов, одновременно обеспечивая защиту их законных прав и интересов.