В Баку ожидаются двухдневные ливни

На Абшеронском полуострове и в Баку с вечера 9 декабря до полудня 11 декабря ожидаются местами ливневые дожди, в отдельных районах осадки могут усилиться.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

По данным ведомства, в течение дня 10 декабря в отдельных местах возможны непрерывные и сильные дожди. В связи с ожидаемыми интенсивными осадками в некоторых районах не исключены локальные подтопления.

В районах Азербайджана с вечера 9 декабря до вечера 11 декабря ожидается дождливая погода с перерывами, в горных районах возможен снег. В отдельных местах прогнозируются интенсивные ливни, а в районах Губа-Гусар, Центрального Арана и Лянкярань-Астара ожидается дальнейшее усиление осадков.

В реках ожидается повышение уровня воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.