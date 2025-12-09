https://news.day.az/society/1801194.html Правила и условия аттестации работников в Азербайджане будут изменены Правила и условия аттестации работников будут изменены. Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.
По действующему законодательству, аттестацию могут проходить только работники, проработавшие на соответствующем рабочем месте не менее одного года. В законопроекте предлагается исключить это условие из законодательства.
