Милли Меджлис утвердил бюджет Фонда страхования по безработице на 2026 год

Законопроект "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год" принят Милли Меджлисом в третьем чтении.

законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Прогнозируется, что доходы Фонда страхования по безработице в 2026 году составят 238,3 млн манатов, а объем средств, направленных на финансирование расходов в 2026 году из резерва Фонда страхования по безработице, созданного в предыдущие годы, составит 28,1 млн манатов.

В 2026 году объем поступлений взносов на страхование по безработице прогнозируется в размере 236,6 млн манатов, что на 30,27 млн ​​манатов, или 14,67% больше утвержденного показателя на 2025 год, и на 3,03 млн манатов, или 1,3% больше объема исполнения в 2024 году.

Прогноз поступлений взносов на страхование по безработице, подлежащих уплате бюджетными организациями и их работниками, составляет 51,9 млн манатов.

Из прогнозируемых поступлений взносов на страхование по безработице в 2026 году 184,7 млн ​​манатов, или 78%, приходится на внебюджетный сектор.

Расходы Фонда страхования по безработице на 2026 год прогнозируются в размере 266,4 млн манатов, что на 5,7 млн ​​манатов, или 2% больше утвержденного показателя на 2025 год и на 73,7 млн ​​манатов, или 38%, больше показателя исполнения на 2024 год.

Отметим, что оставшиеся свободные средства на счетах Фонда страхования по безработице (включая аппарат органа (учреждения) и иные структурные подразделения, определяемые соответствующим органом исполнительной власти) будут направлены на финансирование расходов следующего года в соответствии с законом "О страховании по безработице" и (или) на инвестирование органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.