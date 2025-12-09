https://news.day.az/politics/1801065.html Военнослужащим с высшим образованием в Азербайджане будут присваивать звание лейтенанта В период прохождения срочной действительной военной службы военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров и добровольно поступившим на действительную военную службу офицерского состава, будет присвоено воинское звание "лейтенант".
Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе", которые были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
