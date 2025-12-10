Азербайджан и Узбекистан согласовали план военного сотрудничества на 2026 год

10 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с узбекской делегацией во главе с секретарем Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым и министром обороны генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым, находящимися с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, где возложили венки и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, почтив их светлую память.

Затем делегация посетила парк Победы, где возложила венок к памятнику в честь Победы.

Во время официальной церемонии встречи, состоявшейся в министерстве обороны, после прохождения перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в Книге почетных гостей.

На встрече делегаций двух стран генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном основано на дружеских и братских отношениях.

Руководители делегации Узбекистана отметили значимость двустороннего военного сотрудничества в развитии и укреплении армий обеих стран.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области военного образования между Азербайджаном и Узбекистаном, а также по ряду других вопросов сферы обороны, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан план двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Республики Узбекистан и министерством обороны Азербайджанской Республики на 2026 год.

В рамках официального визита делегация Узбекистана также ознакомилась с направлениями деятельности главных управлений и управлений, находящихся в подчинении Генерального штаба азербайджанской армии, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.