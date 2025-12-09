Геополитический мастер-класс Азербайджана на фоне исторического раскола между США и ЕС

Автор: Акпер Гасанов

Мы живем в эпоху глобальных, грандиозных перемен. И публикация новой национальной стратегии США стала очередным тому подтверждением. Многие аналитики уже называют случившееся завершением эпохи глобального американского доминирования. Белый дом открыто заявляет: времена, когда США практически единолично обеспечивал мировой порядок, уходят в прошлое. И хотя подобные оценки часто звучали и раньше, впервые они зафиксированы на уровне официального доктринального документа.

Да, США объявляют о перераспределении приоритетов. Европа больше не является центром их внимания, а Ближний Восток - тем более. Центральной ареной мировой борьбы Вашингтон теперь считает Индо-Тихоокеанский регион, где определяется исход стратегического противостояния XXI века - конкуренция с Китаем. И в Европе попросту не знают, что теперь делать в новых реалиях, когда обеспечивать свою безопасность страны ЕС должны собственными силами.

Уже слышны критические, порой даже оскорбительные заявления в адрес друг друга, звучащие из США и ведущих стран Европы. И я вовсе не собираюсь оценивать правоту той или иной стороны. Куда важнее подчеркнуть, что Азербайджан никогда не ставил свое развитие в зависимость от планов, а тем более желаний США или ЕС. Совсем наоборот - наша страна добилась поистине исторических успехов вопреки планам США и ЕС.

В частности, в вопросе справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, Азербайджан так и не увидел справедливой, основанной на соблюдении норм международного права позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, да и в целом и отдельно США и ЕС. Свои земли, опираясь на Устав ООН и собственные военные, политические и экономические ресурсы, Азербайджан вернул вопреки их планам по сохранению конфликта в вечно "замороженном" состоянии.

Также хочу напомнить о том, что на протяжении всего периода нахождения 20% территорий Азербайджана под армянской оккупацией, и США и ЕС настаивали на реализации всех нефтегазовых и железнодорожных маршрутов глобального характера, инициированных нашей страной, через Армению. Проявив принципиальность и твердость, Азербайджан проигнорировал эти попытки диктата.

В итоге, все эти проекты были претворены в жизнь, усилив экономическую и геополитическую мощь Азербайджана и усугубив самоизоляцию Армении. Что, в конечном счете, сыграло важнейшую роль в достижении военно-политической победы Азербайджана. Той самой, которая создала новые реалии как на Южном Кавказе, так и за его пределами. И значимость нашей страны, как для США так и для ЕС, только увеличилась.

И вот, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с помощником секретаря Министерства транспорта США Дэниелом Эдвардсом. На встрече была представлена подробная информация о стратегическом значении Азербайджана как регионального транспортно-логистического центра, мультимодальных коридорах и реализуемых инфраструктурных проектах. Стороны обменялись мнениями по вопросам открытия Зангезурского коридора, ускорения реализации проекта TRIPP, а также восстановления и модернизации железной дороги в Нахчыване.

В этот же день, в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию, между двумя странами был подписан ряд документов, усиливших стратегический характер отношения между нашим государством и этой страной-членом ЕС и НАТО. При этом, уже в контексте увеличения значимости Азербайджана для всего ЕС, ожидаются очевидные и позитивные перемены.

Как известно, в ЕС приняли решение отказаться от импорта российского газа уже к концу 2027 года. Краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа начнут действовать уже в июне 2026 года, что делает неизбежной остановку "Турецкого потока" - последнего канала поступления российского газа в Европу. Сегодня по нему в Восточную Европу ежегодно поставляется 17,5 миллиарда кубометров газа, и в скором времени эти объемы должны будут исчезнуть из европейского энергобаланса.

Совершенно очевидно, что такое развитие событий увеличит значимость нашей страны, которая уже давно и прочно застолбила за собой статус надежного поставщика энергоресурсов, играющего большую и все нарастающую роль в обеспечении энергетической безопасности Старого Света. Таким образом, мы наблюдаем поистине уникальную картину. Азербайджан способен не беспокоится о том, сколь далеко зайдет противостояние между США и ЕС.

Стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в очередной раз доказывая свою уникальность, выстроена именно таким образом, что даже столь глобальные геополитические сдвиги планетарного значения не только не сказываются негативно на нашей стране, но и делают ее сильнее. И это тот геополитический мастер-класс, который еще будут изучать в Вашингтоне и в Брюсселе. Впрочем, далеко не только там.