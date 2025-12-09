Ее пример-другим наука: о важности развития отношений Азербайджана со Словакией

Автор: Акпер Гасанов

Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию стал важным событием в истории двусторонних отношений, демонстрирующим новый уровень политического диалога и экономического партнерства между Баку и Братиславой. В условиях продолжающихся тектонических изменений в мировой политике, когда Европа сталкивается с вызовами энергобезопасности и геополитической турбулентностью, подобные контакты приобретают не только символическое значение, но и конкретное практическое содержание.

Тут стоит напомнить, что отношения между Азербайджаном и Словакией начали формироваться вскоре после распада СССР и мирного разделения Чехословакии на две самостоятельные страны в 1993 году. Этот процесс, получивший название "бархатного развода", стал уникальным примером того, как можно цивилизованно и без потрясений изменить карту Европы. Словакия, в отличие от части постсоветского пространства, миновала крупные конфликты и политические катастрофы, выбрав путь стабильного развития и евроатлантической интеграции.

Став членом НАТО в 2004 году и вступив в Европейский союз в том же году, Словакия постепенно укрепила свою роль в европейской политике и мировой экономике. На сегодня эта страна - один из центров промышленного производства Европы, известный прежде всего развитой автомобильной отраслью и высокими стандартами инноваций.

Азербайджан, в свою очередь, после восстановления независимости шел иным путем - он сохранил стратегическую автономность, не вступая ни в ЕС, ни в НАТО, ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС. Но именно такой подход позволил Баку выстраивать гибкую внешнюю политику, развивать институты сотрудничества как на Западе, так и на Востоке. Диалог со Словакией стал частью этой многоуровневой дипломатии. И он вызывает уважение во многих странах мира, включая Словакию.

Не удивительно, что особого внимания заслужили заявления Президента Ильхама Алиева о приверженности Азербайджана независимой внешней политике. Он отметил, что Словакия, несмотря на давление и вызовы, также стремится придерживаться самостоятельной линии, что создает дополнительную идеологическую базу для сотрудничества. Тема независимости решений в современных международных условиях играет важную роль: и Азербайджан, и Словакия демонстрируют, что даже будучи интегрированными в глобальные процессы, они сохраняют способность проводить национально ориентированную политику.

Также не удивительно, что одним из центральных пунктов сегодняшних переговоров стала энергетическая безопасность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что в прошлом году Словакия впервые получила газ из Азербайджана, и теперь количество стран - импортеров азербайджанского газа достигло 14. Из них восемь - члены Европейского союза. Это усиливает роль Баку как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для Европы, особенно после изменения континентального энергетического баланса в результате российско-украинской войны.

Глава нашего государства Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан обладает значительным резервным энергетическим потенциалом - около 2 ГВт, и в течение следующей пятилетки этот показатель планируется увеличить до 8 ГВт, в том числе за счет развития зеленой энергетики и экспортных проектов по поставке электроэнергии в Европу. Для Словакии это - важная возможность диверсифицировать источники энергопоставок и укрепить свою энергетическую устойчивость. Президент Словакии Петер Пеллегрини в своем выступлении особо подчеркнул, что Баку может стать стратегическим партнером Братиславы в долгосрочной перспективе.

Еще одной значимой темой стали совместные промышленные проекты: и военные, и гражданские. Президент Словакии отметил, что важным направлением станет не только поставка оборонной продукции, но и переход к совместному производству и обмену технологиями. Это соответствует промышленной стратегии обеих стран: Азербайджан укрепляет свою оборонную индустрию, а Словакия стремится сохранить и расширить свою технологическую компетентность.

Примечательно, что словацкая компания участвует в строительстве "умного города " в Карабахском экономическом регионе. Это символично: европейские технологии принимают участие в восстановлении территорий, вернувшихся под контроль Азербайджана, что придает сотрудничеству политическую глубину. Не менее важным выглядит намерение запустить прямой авиарейс Братислава - Баку, о котором упомянули оба лидера. Прямое авиасообщение способно значительно активизировать туристические и деловые контакты, заодно улучшив логистическую связанность Азербайджана с Центральной Европой.

Пеллегрини также подчеркнул роль компании WizzAir в укреплении контактов между странами. Расширение транспортного сообщения также логично вписывается в масштабную инфраструктурную стратегию Азербайджана, который активно развивает свой транзитный потенциал - от Среднего коридора до портов Каспийского региона. Да и в целом, ранее подписанное соглашение о стратегическом партнерстве уже вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень. Наблюдается устойчивый рост торгового оборота, появляются новые инициативы в технологической, энергетической, инфраструктурной, оборонной и гуманитарной сферах.

Да, Словакия - это государство, прошедшее путь спокойной трансформации, и пример ее развития заслуживает не только уважения, но и изучения. Для Азербайджана это - ценный и выгодный партнер как в контексте прямого экономического взаимодействия, так и с точки зрения углубления связей с Евросоюзом. И нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Братиславу показал, что будущее двусторонних отношений формируется на базе конкретных проектов, взаимной заинтересованности и стратегического расчета. Проект строительства "умного города" в Карабахе, наращивание поставок газа, планы по совместному производству оборонных технологий - все это элементы новой архитектуры сотрудничества.