В Узбекистане в рамках “Дней азербайджанского искусства и литературы” состоялась яркая концертная программа

В рамках "Дней искусства и литературы Азербайджана", организованных Азербайджанским Культурным Центром имени Гейдара Алиева при Посольстве Азербайджана в Узбекистане, в Ферганском государственном университете была представлена широкая художественная концертная программа.

Как передает Day.Az, ректор Ферганского государственного университета Баходиржон Шермухаммадов, выступая на мероприятии, отметил, что Азербайджан всегда был духовно близок узбекскому народу, а его культура, искусство и литература традиционно вызывают большой интерес в Узбекистане. Ректор подчеркнул, что глубокие гуманитарные связи между двумя народами продолжают укрепляться, а подобные мероприятия создают студентам возможность глубже познакомиться с культурным наследием друг друга. Он также добавил, что такие инициативы способствуют развитию взаимного уважения и культурного сближения среди молодёжи.

Директор Азербайджанского Культурного Центра Акиф Марифли отметил, что благодаря дальновидной политике президентов Азербайджана и Узбекистана укрепившееся союзничество двух стран создаёт широкие возможности для развития гуманитарных связей. По его словам, проводимые культурные проекты являются логичным продолжением стратегического партнёрства. А.Марифли подчеркнул, что посвящение 100-летию Народного поэта Бахтияра Вагабзаде мероприятия несёт особый символический смысл. Он добавил, что богатое поэтическое наследие Б.Вагабзаде является важной частью духовного сокровища не только азербайджанской литературы, но и всего тюркского мира.

Концертная программа открылась вокальными выступлениями солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Орхана Джалилова и Реване Амрасланлы. Оба исполнителя продемонстрировали глубокую музыкальность, мощь классической вокальной школы и высокий уровень сценической культуры. Их выступления создали в зале особую эмоциональную атмосферу и были встречены искренними аплодисментами.

На мероприятии также выступила театральная труппа "Хары Бюльбюль" Азербайджанского Культурного Центра, представив насыщенную театральную программу. Артисты инсценировали отдельные фрагменты из знаменитой оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", а затем - сцены из популярной комедии "Свекровь". Театральные постановки продемонстрировали национальные сценические традиции, динамику, юмор и колорит азербайджанского театра, вызвав живой интерес аудитории.

Особое впечатление произвёл танцевальный ансамбль "Карабахская победа" Азербайджанского Культурного Центра. Коллектив представил яркие хореографические номера, отличающиеся выразительной пластикой, богатством ритмов и гармонией национальных образов. Танцевальные выступления придали программе динамику и были встречены продолжительными аплодисментами.

Представленная программа, объединившая азербайджанскую музыку, театр и хореографию, произвела глубокое культурное впечатление на ферганскую публику и стала одним из наиболее ярких художественных событий в рамках "Дней искусства и литературы Азербайджана".