В Нью-Йорке прошел многотысячный марш против потенциального вторжения в Боливарианскую республику. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всего к антивоенным протестам присоединились больше 60 городов по всей Америке.
