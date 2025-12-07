В Нью-Йорке прошел многотысячный марш

В Нью-Йорке прошел многотысячный марш против потенциального вторжения в Боливарианскую республику.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всего к антивоенным протестам присоединились больше 60 городов по всей Америке.