Армянский телеканал закрыли после провокации против Азербайджана

Армянский телеканал ReOpen Media, который, в том числе, ведет вещание на азербайджанском языке, объявил о закрытии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в качестве причины называются финансовые проблемы.

Однако, истинным поводом закрытия, судя по всему, послужила провокация армянской ведущей телеканала Дианы Карапетян во время телемоста между Real TV и ReOpen Media.

Так, Карапетян во время беседы в эфире использовала оккупационный термин "арцах", что было незамедлительно опротестовано азербайджанской соведущей телемоста Вафой Гамзаевой.

""Арцах" или Карабах? Если вы будете использовать это название, о каких обсуждениях в мирном направлении мы можем говорить?", - указала она.

"Премьер министр Армении Никол Пашинян признал Карабах частью Азербайджана, это официальная позиция вашей страны", - напомнила журналистка.

Однако, Карапетян все равно продолжала настаивать на своем.

"Получается, что политика вашего телеканала идет вразрез с политикой государства?", - спросила В.Гамзаева. На этот вопрос Карапетян ответила отрицательно.

В итоге сегодня директор канала Давид Григорян объявил в эфире, что ReOpen Media прекращает свою деятельность, сославшись на "ряд причин", включая финансовые трудности.