Зимнее шоу с дронами с треском провалилось в Великобритании

В Британии жители пришли на обещанное городское зимнее шоу с 600 дронами.

Как передает Day.Az, в небо поднялись только 50, но и они не сумели выстроиться в задуманный узор.

Пользователя соцсетей отмечают, что до уровня китайских дрон-шоу англичанам еще очень далеко.

Представляем вашему вниманию эти кадры: