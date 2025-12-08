https://news.day.az/unusual/1800665.html Зимнее шоу с дронами с треском провалилось в Великобритании - ВИДЕО В Британии жители пришли на обещанное городское зимнее шоу с 600 дронами. Как передает Day.Az, в небо поднялись только 50, но и они не сумели выстроиться в задуманный узор. Пользователя соцсетей отмечают, что до уровня китайских дрон-шоу англичанам еще очень далеко. Представляем вашему вниманию эти кадры:
