Азербайджан представлен на благотворительном мероприятии в Астане

В Астане проходит 16-й Ежегодный рождественский благотворительный базар ASA.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, благотворительный базар организован супругами глав дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, при поддержке местных и международных деловых кругов. В мероприятии участвует посольство Азербайджана в Казахстане, которое традиционно представляет национальный стенд и вносит значимый вклад в благотворительную инициативу.

Азербайджанский стенд демонстрирует культурное наследие страны, включая национальные сувениры, изделия ремесленничества, блюда азербайджанской кухни и предметы, отражающие богатые традиции и историю Азербайджана.

Участие Азербайджана направлено на укрепление гуманитарного сотрудничества и межкультурного диалога, а также на содействие благотворительным инициативам в Казахстане.

Представители диппредставительства отмечают, что регулярное участие в мероприятии стало доброй традицией, позволяющей не только представить культуру страны, но и оказать поддержку значимым социальным программам.

Все средства, собранные в ходе мероприятия, направляются на благотворительные проекты в поддержку социальных инициатив Казахстана.