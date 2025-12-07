У берегов Крита погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли в результате опрокидывания надувной лодки с нелегальными мигрантами у берегов острова Крит.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил греческий информационный портал news247.gr.

По его информации, в лодке находились 20 человек, двоих мигрантов удалось спасти, они в тяжелом состоянии были доставлены в больницу критского города Иерапетра. В спасательной операции принимали участие два катера Береговой охраны Греции, судно Агентства ЕC по безопасности внешних границ (Frontex), три проходивших в этом районе грузовых судна.

По данным береговой охраны, поисково-спасательная операция завершена.

Греция стала транзитной страной для мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Десятки тысяч мигрантов и беженцев ежегодно прибывают по морю и стараются через Грецию перебраться в другие страны Европы.