Пришло время действовать! Гороскоп на сегодня очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще - для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности. Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас. Единственное "но": звезды будут склонять вас к резкости и жесткости, что чревато конфликтами с окружающими. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, постарайтесь держать себя в руках.

Овен

Овен рискует с головой погрузиться в личные дела и заботы, и в результате может столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Овна, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Овну предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Телец

В делах Тельцу может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Тельца практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Телец сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень нескоро!

Близнецы

Девизом жизни Близнецов станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют их к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие их решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Близнецы не склонны рубить сгоряча, и если они за что-то взялись, значит, готовы нести ответственность за результат. Так что близким людям Близнецов достаточно просто им не мешать. Все остальное Близнецы сделают сами, добившись неплохих результатов.

Рак

Секрет успеха Рака кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Рака к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Рак сегодняпросто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Рак сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.

Лев

Льву могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Льву набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Дева

Энтузиазма Деве не занимать! Она будет по-настоящему увлечена тем, что делает, даже если ее участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Девы или же в том, что она будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Девы сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к ней и не раз в течение дня спросят ее совета.

Весы

Главной движущей силой Весов станут амбиции! Им недостаточно просто справляться с делами - им нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Весов в этом направлении сегодня будут даваться им естественно и легко. Вот только не стоит ожидать, что окружающие отнесутся к продвижению Весов благосклонно - скорее всего их амбиции будут вызывать ревность или даже зависть. Ну и ладно...

Скорпион

Скорпион будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Скорпиону встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Скорпиона найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

Стрелец

От Стрельца потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Стрелец не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Стрельца сегодня просто нет - либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Козерог

Успех сегодняшнего дня Козерога напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Козерог обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодняКозерогу просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Козерог еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел! Особенно, если не будет тратить время на пустые споры, к чему сегодня тоже склоняют его звезды.

Водолей

С самого утра Водолей с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Водолею использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Водолей просто не услышит слова окружающих.

Рыбы

У Рыб неожиданно для них самих могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Рыб попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ними другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Рыб есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.