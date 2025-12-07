Япония выразила протест Китаю

Япония выразила "решительный протест" Китаю из-за того, что военный самолет КНР наводил радары на ее истребители у острова Окинава, передает The Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В японском минобороны заявили, что китайский J-15 взлетел с авианосца "Ляонин" и дважды наводил радары на японские F-15 (на фото). Сначала на примерно три минуты, а позднее - на полчаса. В ответ Токио по тревоге поднял истребители для преследования самолетов Китая. Они двигались на безопасном расстоянии от них и не предпринимали действий, которые можно было бы расценить как провокацию.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми назвал инцидент "крайне прискорбным" и "опасным" действием, "выходящим за рамки, необходимые для безопасной эксплуатации воздушных судов".