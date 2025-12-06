Кочарян захлебывается в оправданиях

Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, что обнародование премьер-министром Армении Николом Пашиняном документов касательно так называемого мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта серьезно пошатнуло нервы Роберта Кочаряна. Спустя пару дней после публикации файлов он собрал своих сторонников, где бросился оправдываться и обвинять Воваевича во всех смертных грехах.

Что говорилось в материалах и какой эффект бомбы они вызвали можно почитать тут.

Сперва Седракович начал гнать о том, что в Ки-Уэсте "обсуждался вариант присоединения "арцаха" к Армении" и что все, якобы, "было на столе переговоров". Почему это скрывалось, Кочарян пояснил тем, что это означало бы одно: "провал переговорного процесса и повод для развязывания войны". Затем, он даже повторил то, что не раз говорили в Баку - "Пашинян сорвал переговорный процесс, заявив, что Карабах - это Армения и точка". Кочарян считает, что если бы не данная выходка, то процесс можно было довести до конца. Ну или затянуть еще дольше.

Далее он говорил долго и нудно, но если суммировать, то Роберт Кочарян на этом собрании превратился в героиню Светланы Светличной - Анну Сергеевну. Буквально в каждой его мысли можно услышать: "Не виноватая я! Это он сам пришел". Он - конечно же, Пашинян.

Пашинян - это петля на шее Армении, от которой необходимо освободиться.

То, что делает Пашинян - это крайняя степень безответственности, а точнее, проявление невежества и глупости.

Пашинян выступает за ситуацию, когда Армения должна постоянно находиться под угрозой развязывания новой войны.

Пашинян разрушил армию, напал на Церковь и выступил против духовенств.

Пашинян, Пашинян, Пашинян... Робика, кажется, заклинило. Премьер ему уже снится.

Все это, конечно, весело, но давайте разберем, почему Кочарян так нервничает. На самом деле все просто, ибо раскрылась вся лапша, которую он с Саргсяном вешали на уши армянам все годы оккупации.

Они заявляли о "непоколебимых" армянских позициях - документы это строго опровергли. Они прекрасно знали правду - но скрывали ее от собственного народа. Кочарян и Саргсян годами строили свою политическую риторику на ложном утверждении: "Если бы мы оставались у власти - поражения в войне не было бы". Весь фундамент этого вранья просто спустили в унитаз. Теперь надо отвечать перед всеми, потому как впереди выборы, а рейтинг у этой парочки так себе. Думаем, после такого дно уже он точно пробил.

Так что, чтобы ни говорил в итоге сейчас Кочарян, он уже никогда не оправдается, потому что его прошлые решения уже зацементированы фактами и не поддаются маскировке. От этого не уйти ни криком, ни обвинениями, ни попытками свалить все на очередного "виновного". Проблема даже не в исчезновении почвы, на которой держалась его "легенда". А в том, что образ "сильного лидера", якобы способного удерживать ситуацию под контролем, полностью рассыпался. После такой экспозиции у Кочаряна больше нет пространства для маневра. Далее любая попытка снова взобраться на политическую сцену будет упираться в простой вопрос от армян: почему вы все это время молчали?

В общем, Роберт Седракович, купите валерьянки и попивайте. Пора на пенсию. Собируны и интервью вас не вытащат из ямы, в которую вы сами себя успешно загнали. Азербайджан все равно рано или поздно восстановил бы суверенитет. Кто бы ни стоял у власти в Армении. Реальность такова.