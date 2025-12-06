Mopedlərlə bağlı qanuna dəyişiklik ediləcək - VİDEO
Moped sürücüləri də motoskilet və avtomobil sürücüləri kimi məsuliyətə cəlb olunacaqlar. Bununla bağlı müvafiq qanunvericilik aktlarına dəyşikliklər təklif edilir.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov deyir ki, layihə təsdiqlənib qüvvəyə mindikdən sonra mopedlərlə bağlı qanuna yeni anlayışlar gətiriləcək.
Ekspertin sözlərinə görə, faktiki qüvvədə olan qanun həm moped, velosiped, həm də skuter sürənlər üçün eyni məsuliyyət nəzərdə tutur.
Bundan başqa, layihəyə əsasən, motodəbilqə taxmadan və ya onu düymələmədən motosikleti və mopedi idarə etməyə, yaxud motodəbilqəsi olmayan və ya onu düymələməyən sərnişinləri motosikletdə və mopeddə daşımağa görə sürücülər 40 manat məbləğində cərimə ediləcək.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
