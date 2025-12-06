В Азербайджане в следующем году пройдут крупные мероприятия при поддержке ООН

В следующем году при поддержке ООН в Азербайджане пройдут различные крупные мероприятия.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов во время выступления на официальной церемонии открытия Молодежного диалога D-8.

Министр подчеркнул, что такие мероприятия представляют собой большую возможность.

"Мы объединяем и согласовываем молодежные инициативы с инициативами COP29 через эту платформу", - отметил он.

Ф.Гаибов подчеркнул, что главной темой форума, который пройдет в следующем году, станут города и люди.

"Молодежь - особенно активная в области инноваций и творчества - обладает большой энергией и потенциалом. Повестка дня диалога будет очень насыщенной и динамичной, и молодые люди примут в нем активное участие. Здесь также задействовано большое число волонтеров", - сказал министр.

Отметим, что в Баку впервые принимает молодежный диалог "D-8". Мероприятие собрало руководителей учреждений, ответственных за молодежную политику государств-членов D-8, представителей ведущих молодежных организаций, политиков и признанных международных экспертов в этой области.

Диалог, организованный министерством молодежи и спорта, посвящен теме "Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки: устойчивые и климатически устойчивые города будущего". Основная цель мероприятия - укрепление регионального и международного молодежного сотрудничества, повышение потенциала молодежи в сфере инноваций и занятости, а также расширение роли молодежи в построении устойчивой, инклюзивной и экологичной городской среды.