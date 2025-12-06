Как выросли цены на нежилые объекты в Баку за ноябрь?

В ноябре текущего года средняя стоимость нежилых помещений во всех районах Баку продемонстрировала рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend заявил председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Вугар Орудж.

По его словам, наибольший рост цен отмечен в Наримановском районе. Средняя стоимость одного квадратного метра нежилых объектов здесь составила 5 041 манат, что на 25,8% выше показателя ноября прошлого года.

Существенное увеличение цен зафиксировано и в Ясамальском районе столицы, где средняя стоимость квадратного метра достигла 7 803 манатов (+24,7%).

Высокие темпы роста наблюдались также в Сабаильском и Насиминском районах. В Сабаильском районе средняя цена составила 8 034 маната (+18,4%), в Насиминском районе - 5 092 маната (+22,3%).

В Хатаинском районе средняя стоимость квадратного метра нежилых помещений достигла 6 021 маната (+10,2%), в Низаминском - 4 061 маната (+17,3%), в Бинагадинском - 3 536 манатов (+9%). В Сабунчинском районе показатель составил 4 564 маната (+13,4%), в Хазарском - 2 241 манат (+11,3%), в Сураханском - 3 033 маната (+7,3%), в Гарадагском - 2 094 маната (+9,3%), в Пираллахинском - 2 023 маната (+3,4%).

Таким образом, в ноябре 2025 года рост стоимости нежилой недвижимости зафиксирован во всех районах Баку.