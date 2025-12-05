Увеличилось число отравившихся дымом в школе в Сальяне

В отделение скорой помощи Сальянской районной центральной больницы 5 декабря 2025 года около 13:40 были госпитализированы 20 человек (15 женщин и 5 мужчин) с подозрением на отравление дымом.

Как передает Day.Az, об этом на запрос АПА сообщили в TƏBİB.

Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние 11 из них было оценено как стабильное, они были отпущены домой для амбулаторного лечения.

В настоящее время продолжается лечение 9 человек, их состояние стабильное.

Ранее мы сообщали, что в полной средней школе деревни Ашагы Нохудлу Сальянского района 17 человек отравились дымом.