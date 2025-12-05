https://news.day.az/society/1800189.html Увеличилось число отравившихся дымом в школе в Сальяне В отделение скорой помощи Сальянской районной центральной больницы 5 декабря 2025 года около 13:40 были госпитализированы 20 человек (15 женщин и 5 мужчин) с подозрением на отравление дымом. Как передает Day.Az, об этом на запрос АПА сообщили в TƏBİB. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь.
Увеличилось число отравившихся дымом в школе в Сальяне
В отделение скорой помощи Сальянской районной центральной больницы 5 декабря 2025 года около 13:40 были госпитализированы 20 человек (15 женщин и 5 мужчин) с подозрением на отравление дымом.
Как передает Day.Az, об этом на запрос АПА сообщили в TƏBİB.
Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние 11 из них было оценено как стабильное, они были отпущены домой для амбулаторного лечения.
В настоящее время продолжается лечение 9 человек, их состояние стабильное.
Ранее мы сообщали, что в полной средней школе деревни Ашагы Нохудлу Сальянского района 17 человек отравились дымом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре