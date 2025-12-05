В Казахстане ограничат долю зарубежных компаний в новых урановых проектах

В Казахстане готовятся ужесточить требования к составу участников в уранодобывающих проектах: доля зарубежных компаний в новых предприятиях не сможет превышать 25%, рассказал заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов, отметив при этом, что сегодня в стране еще функционируют структуры, где иностранные партнеры владеют контрольными пакетами, передает Day.Az со ссылкой на Kapital.kz.

Согласно информации, действующее законодательство о недрах и недропользовании требует, чтобы национальная компания имела свыше половины акций в совместных урановых предприятиях.

Однако готовящийся законопроект предусматривает существенное усиление этой нормы.

"Законопроектом предусматривается увеличить эту цифру с 50% до 75%. В целом по итогам прошлого года в Казахстане добыли более 23 тыс. тонн урана. Из них более 55% принадлежало "Казатомпрому", - сообщил он во время брифинга в сенате.

Сегодня в Казахстане работают 14 предприятий урановой отрасли: два из них полностью находятся в собственности "Казатомпрома", остальные - совместные проекты с участием компаний из Китая, Японии, Франции, Канады и России.

Замглавы агентства подчеркнул, что предлагаемые изменения не затрагивают нынешние структуры владения и будут применяться исключительно к новым партнерским проектам.