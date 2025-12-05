Казахстан ищет локацию для строительства второй АЭС

В селе Улькен Алматинской области Казахстана прошли публичные слушания, посвященные обсуждению района строительства второй атомной электростанции.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по атомной энергии, в мероприятии приняли участие жители села, общественные деятели и представители профильных ведомств и организаций.

Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" был проведен анализ возможных районов размещения второй АЭС с учетом энергетической потребности в базовых мощностях, геологических факторов, электросетевой инфраструктуры.

Данный анализ был рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, по итогам которого рекомендовано определить Жамбылский район Алматинской области в качестве района для строительства второй АЭС.

Участникам в открытом и доступном формате представили информацию о проведенных исследованиях по выбору района строительства второй АЭС.

Развитие атомной энергетики Казахстана рассматривается как стратегически важное направление. В настоящее время в районе планируемой первой атомной электростанции "Балқаш" ведутся инженерно-изыскательские работы.