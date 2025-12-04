Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Канадой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с парламентским секретарем министра иностранных дел Канады Робертом Олифантом.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Сообщается, что встреча состоялась в рамках проходящего в Вене Совета министров стран-членов ОБСЕ.

На встрече обсуждались двустороннее сотрудничество стран, региональные процессы и общие приоритеты в рамках ОБСЕ.

