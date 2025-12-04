https://news.day.az/politics/1799954.html Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Канадой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с парламентским секретарем министра иностранных дел Канады Робертом Олифантом. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X. Сообщается, что встреча состоялась в рамках проходящего в Вене Совета министров стран-членов ОБСЕ.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с парламентским секретарем министра иностранных дел Канады Робертом Олифантом.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Сообщается, что встреча состоялась в рамках проходящего в Вене Совета министров стран-членов ОБСЕ.
На встрече обсуждались двустороннее сотрудничество стран, региональные процессы и общие приоритеты в рамках ОБСЕ.
Ранее мы сообщали, что Джейхун Байрамов обсудил с грузинской коллегой новые совместные проекты.
