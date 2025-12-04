Стало известно, сколько официальных представителей и экспертов примут участие в фестивале ОИС в Азербайджане

"Культурный фестиваль ОИС: Бакинская творческая неделя - 2025" пройдет с 5 по 11 декабря. Организаторами выступают министерство культуры Азербайджанской Республики и Организация исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры.

Отмечено, что фестиваль, организуемый ОИС в различных странах-членах с 2019 года, направлен на углубление сотрудничества в области культуры и креативных индустрий, развитие взаимопонимания и отношений дружбы между народами.

Мероприятие, которое впервые пройдет в Азербайджане, в очередной раз продемонстрирует растущую роль нашей страны на международной культурной арене и ее вклад в продвижение традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе.

Основными направлениями фестиваля станут развитие межкультурного диалога и пропаганда исламских ценностей - толерантности, мира и уважения к разнообразию. Кроме того, планируется содействовать развитию совместных проектов в сфере экономики, образования, науки и туризма, формированию устойчивых партнерских отношений между государствами-членами и укреплению интеграции креативных индустрий в мировую экономику.

В мероприятии примут участие более 300 официальных представителей, экспертов в области науки, культуры и креативных индустрий из примерно 50 стран. Это, в свою очередь, продемонстрирует единство семьи ОИС и солидарность с общими ценностями. Ожидается, что фестиваль посетят около 5000 гостей.

В рамках фестиваля запланированы встреча высокого уровня министров культуры стран-членов ОИС, "Форум культурных и креативных индустрий" (MYFORUM), выставка культурных и креативных индустрий "Creative Village" (MYEXPO), международная кинопрограмма "Baku Cinema Breeze - 2025", "Eastern Fashion Show" - презентации молодых и известных дизайнеров из стран ОИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB), а также различные культурные проекты в области театра, музыки, танца и анимации.