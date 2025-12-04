https://news.day.az/politics/1799912.html Джейхун Байрамов проинформировал норвежского коллегу о новых реалиях на Южном Кавказе Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в "X" .
Министры обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и вопросы расширения политического диалога и сотрудничества.
Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о новых реалиях в регионе Южного Кавказа.
