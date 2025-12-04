Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold" - РАСПОРЯЖЕНИЕ
В составе Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "AzerGold" произведены изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в распоряжении Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в распоряжение "Об утверждении состава Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "AzerGold".
Согласно изменениям, член Наблюдательного совета - заведующий отделом финансирования отраслей экономики Аппарата министерства финансов Вугар Меджидли заменен заведующим отделом финансирования инвестиционных проектов и инфраструктуры Мехманом Исмаиловым, заведующий отделом добывающей промышленности и энергетики департамента управления активами Азербайджанского инвестиционного холдинга Рашад Исмаилов - заместителем главного исполнительного директора холдинга Али Джафаровым.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре