Какова текущая эпидемиологическая ситуация в Азербайджане?

В настоящее время эпидемиологическая ситуация на территории страны находится под полным контролем. Возможен сезонный рост заболеваемости обычными респираторными вирусными инфекциями, в связи с чем усиливается эпидемиологический надзор за всеми обращающимися пациентами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

Отмечается, что у лиц, обратившихся в медицинские учреждения с гриппоподобными или тяжелыми респираторными симптомами, берутся пробы, которые исследуются в вирусологической лаборатории Центра контроля за особо опасными инфекциями. При выявлении вирусов сезонного гриппа пациент в соответствии с его клиническим состоянием берется на учет в медицинском учреждении, где ему назначается курс лечения.

В стране также проводится ежегодная противогриппозная вакцинация. Центр особо призывает вакцинироваться лиц из группы риска - медицинских работников, беременных, а также лиц старше 6 месяцев с хроническими заболеваниями органов дыхания. Вакцинация против гриппа бесплатна и проводится в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению по месту жительства или работы. При этом для защиты от респираторных инфекций рекомендуется соблюдать такие меры, как гигиена рук, ношение маски в закрытых помещениях и изоляция при наличии симптомов заболевания.