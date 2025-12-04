Ali təhsil müəssisələrində rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq təhsil proqramına start verilir
Ölkənin ali təhsil müəssisələrində rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq səviyyəli intensiv təhsil proqramı olan "IT SkillSprint"in qeydiyyatına start verilir. Layihə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi, Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi və "Ironhack" tədris şirkətinin tərəfdaşlığı ilə icra olunur.
Proqramın məqsədi tələbələrin müasir texnologiyalar üzrə bilik və praktiki bacarıqlarını gücləndirmək, onları qlobal əmək bazarına hazırlamaq və universitet-sənaye əməkdaşlığını inkişaf etdirməkdir. Eyni zamanda, layihə Azərbaycan universitetlərində qlobal İT təhsil standartlarını tətbiq etməyi hədəfləyir.
Proqram "DevOps və Cloud Computing", "Data və AI", "Cybersecurity", "Web Development" istiqamətlərini əhatə edəcək. Tədris hibrid formatda təşkil olunacaq və proqramın müxtəlif mərhələlərində beynəlxalq mentorlar Bakıda intensiv dərslər aparacaqlar. "Bootcamp" formatında baş tutacaq tədris tələbələrə real layihələr üzərində çalışmaq və portfel formalaşdırmaq imkanı təqdim edəcək. Proqram çərçivəsində tələbələr üçün hakatonlar, karyera sərgiləri və şəbəkələşmə tədbirləri kimi əlavə inkişaf imkanları da təşkil olunacaq. Tədrisi uğurla tamamlayan tələbələr beynəlxalq səviyyədə tanınan "Ironhack" şirkəti tərəfindən sertifikat əldə edəcəklər.
Proqram ali təhsil müəssisələrinin 3-cü kursunun 2-ci yarımilində təhsil alan, 400 və üzəri balla universitetə daxil olmuş tələbələrə şamil olunur. Qeyd edək ki, istənilən ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr proqramda iştirak edə bilərlər. İştirakçıların seçim prosesi qeydiyyat, baza biliklərini qiymətləndirən test imtahanı və müsahibə mərhələlərindən ibarət olacaq.
Proqram 2026-cı ilin fevral-iyul ayları olmaqla ümumilikdə 6 ay davam edəcək. Bu müddətdə iştirak edən tələbələrin kreditləri universitetlər tərəfindən tanınacaq. Beləliklə, iştirakçılar digər fənlərdən azad edilərək yalnız bu tədris proqramına fokuslana biləcəklər.
Layihə pilot xarakter daşıyır və bu mərhələdə yalnız seçilmiş universitetlər iştirak edə bilər.
Qeydiyyat üçün link: https://ironhack.typeform.com/idda-ironhack
Son qeydiyyat tarixi: 20 dekabr 2025-ci il
Qeyd edək ki, texnologiya üzrə qlobal tədris şirkəti olan "Ironhack" 2013-cü ildən etibarən tələbələrə beynəlxalq İT sahəsində praktik bacarıqlar qazandırır. Bu günə qədər 25 000-dən çox məzun yetişdirən şirkət məzunlarının 75%-nin proqramı bitirdikdən sonra işlə təmin olunmasını təmin edib. Həmçinin, məzunlar 800-dən çox qlobal şirkətdə çalışırlar.
