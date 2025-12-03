https://news.day.az/society/1799652.html Часть бакинского поселка останется без газа В связи с переносом газовых линий в посёлке Говсаны Сураханского района столицы с 10:00 4 декабря будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз". Так, в период проведения ремонтных работ будет временно прекращена подача газа на ул. О.Шабанова в посёлке Говсаны.
