SOFAZ обсудил перспективы взаимных инвестиций с Бахрейном и Кувейтом

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) обсудил расширение международных партнерских отношений с Бахрейном и Кувейтом и оценил возможности взаимного инвестирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOFAZ, делегация во главе с исполнительным директором SOFAZ Исрафилом Мамедовым посетила с рабочим визитом Королевство Бахрейн и Государство Кувейт.

Основной целью визита было расширение международных партнерских отношений и оценка возможностей взаимного инвестирования путем проведения встреч на высоком уровне с руководителями суверенных фондов, государственных учреждений и стратегических секторов.

Делегация встретилась с шейхом Абдуллой бин Халифой Аль Халифой, главным исполнительным директором суверенного инвестиционного фонда Бахрейна "Mumtalakat". Стороны обсудили текущие тенденции в мировой инвестиционной среде, диверсификацию портфеля и возможности выхода на новые рынки, представляющие взаимный интерес.

Затем представители SOFAZ встретились с министром финансов и национальной экономики Королевства Бахрейн шейхом Салманом бин Халифой Аль Халифой, где обсуждались потенциал экономического сотрудничества между двумя странами, повышение роли суверенных фондов благосостояния и расширение региональных инвестиционных потоков.

В ходе визита в Бахрейн делегация встретилась с генеральным директором Совета по экономическому развитию Бахрейна (EDB), министром устойчивого развития Нур бинт Али Аль-Хулайф. Стороны обменялись мнениями по вопросам цифровой экономики, устойчивых финансовых подходов и инновационных инвестиционных инициатив.

В ходе визита делегация также встретилась с генеральным директором бахрейнской государственной компании недвижимости Edamah Халидом Аль-Маджидом, руководством Premier Group, генеральным директором Bapco Energies Марком Томасом.

В рамках программы визита в Кувейт делегация встретилась с шейхом Саудом Аль-Сабахом, генеральным директором суверенного инвестиционного фонда страны, Кувейтским инвестиционным управлением, и руководством Государственной организации социального обеспечения (PIFSS). На встречах были обсуждены вопросы глобального управления капиталом, расширения институциональных партнерств, региональных инвестиционных тенденций и долгосрочных инвестиционных стратегий.

Делегация также встретилась с генеральным директором Управления по содействию прямым инвестициям Кувейта (KDIPA) Мешалем Джабером Аль-Ахмадом Аль-Сабахом, с которым были обсуждены вопросы содействия инвестициям, развития деловой среды и возможностей взаимного экономического сотрудничества, а также провела переговоры с представителями частного сектора о текущих тенденциях на региональных рынках и потенциальных областях сотрудничества.