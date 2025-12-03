ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России

Коллегия Еврокомиссии одобрила "потенциальный репарационный кредит" для Украины, что подразумевает изъятие замороженных российских активов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите, - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. - По оценкам МВФ, Украине потребуется €135 млрд на 2026 и 2027 годы. Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя".

ЕК предложила альтернативу экспроприации активов РФ в виде еврозайма в €90 млрд, который покроет две трети потребностей Киева.