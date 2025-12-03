Делегация во главе с бригадным генералом США посетила Аллею шехидов

Делегация во главе с заместителем директора по вопросам партнерства, безопасности, сотрудничества и сдерживания оружия массового поражения Европейского командования ВС США (EUCOM) бригадным генералом Крисом Маккини, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Аллею шехидов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети "X".

