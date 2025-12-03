Автор: Ибрагим Алиев

С тех пор как Пашинян начал разбирать бардак в армянской апостольской церкви, ААЦ отчаянно пытается создать видимость, что "правительство идет против веры, церкви и всего святого". Однако по мере усиления внимания к церковной системе всплывают факты, которые подрывают эти попытки. Все больше сведений показывает, что значительная часть духовенства вовлечена в деятельность, не имеющую отношения к служению, а зачастую противоречащую самому смыслу церковной миссии.

В частности, сегодня стало известно, что ААЦ не только активно вмешивается в политические процессы, но и использует собственную армию фейкометов. Об этом свидетельствуют внутренние источники в церковной среде. Они подтвердили, что эта "армия" координируется изнутри и применяет организованные онлайн-атаки против оппонентов, продвигая "нужную повестку". Эти же источники описывают давление на священнослужителей, которых вынуждают участвовать в митингах и публичных акциях. Подход можно смело сравнивать с мафиозной деятельностью, что уже побуждает несогласных с этим священников исповедоваться, если так можно выразиться, журналистам.

Один из них, Предстоятель Масяцотнской епархии, архиепископ Геворг Сароян, рассказал следующее:

"Во время выступления "Баграта Србазана" 20 из 24 епископов выступили против того, чтобы Баграт начинал эти акции, но это не повлияло на решение. Я лично несколько раз говорил Католикосу, что втягивание Церкви в политику недопустимо. Да, он типа заморозил служение Баграта, но когда человек в рясе организует митинги, то никто не поверит в то, что за этим движением стоит не Церковь, а личность. И очень многие люди примкнули к этому движению только из уважения к рясе, думая, что это движение Церкви, хотя я сам многократно говорил, что это не Церковь! Меня самого направили на митинг и сказали, что я должен подняться на трибуну и выступить с речью в поддержку Самвела Карапетяна. Я сделал это, хотя даже не знаю Самвела Карапетяна, и понял, что это недопустимо, это влияет на отношение людей к тебе и община тебя может просто отвергнуть, люди начинают относиться к тебе по-другому, не как к слуге Господа! Во-второй раз, когда мне снова сказали, что я должен принять участие в их митинге, я наотрез отказался, поскольку это путь к самоуничтожению. Церковь не имеет права принимать ту или иную сторону, мы должны служить всем. Я несколько раз лично просил Католикоса не вмешивать Церковь в политику, говоря о недопустимости таких действий, о том, что это разрушает Церковь!"

Перед нами еще одно подтверждение того, что политические игры внутри ААЦ давно вышли за все допустимые рамки. Хотя церковь в целом не должна лезть в политику. Тем не менее, история не ограничивается только вмешательством в митинги и давлением на духовенство. Ранее армянские СМИ публиковали материалы о том, что Католикос Гарегин II, известный по паспорту как Ктрич Нерсисян, превратил семинарию монастырского комплекса Агарцин в коммерческую гостиницу. Проект был согласован с высшими церковными лицами, включая Баграта Галстаняна, и многие годы приносил доход, который формировался за счет ресурсов монастыря и средств Материнского престола. По сути, часть духовенства вела бизнес под прикрытием церкви.

Дополнительный резонанс вызвали разоблачения, касающиеся личной жизни ближайшего окружения Католикоса. СМИ представили доказательства, что брат Гарегина II, Езрас (Мкртич) Нерсисян, состоит во внебрачной связи с женщиной по имени Ева, от которой у него есть сын. Чтобы скрыть рождение ребенка, Еву отправили рожать в США. Сейчас она занимается производством брендовой одежды прямо на территории церкви Святого Воскресения в Москве, что вызывает жесткую реакцию армянской общины. В той же мастерской работает ее сестра, передвигающаяся на Porsche Cayenne. В документах ребенок указан как гражданин России и США, носит фамилию матери, а в "отчестве" значится имя отца Католикоса - Григория. Эти данные усилили вопросы о том, как церковная верхушка соблюдает собственные обеты.

На фоне всех этих фактов премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что брат Гарегина II был агентом КГБ. Он подчеркнул, что Церковь уклоняется от прямых вопросов о нарушении целибата и подчеркнул: если священнослужитель имеет ребенка, он не может занимать трон Католикоса. Пашинян прямо сказал, что Ктрич Нерсисян удерживает титул незаконно, а ААЦ фактически не имеет легитимного главы.

Отдельного внимания заслуживают и политические интриги, в которых замешана свора Гарегина в вопросах, связанных с Карабахом. Сейчас, когда Ереван впервые начал двигаться к реальному миру с Азербайджаном, именно ААЦ стала одним из главных центров сопротивления этому курсу. Вместо того чтобы поддержать мир, церковная верхушка начала оказывать давление на политиков, заявляя о "предательстве национальных интересов" и раскачивая ситуацию изнутри. Гарегин и его окружение пытались сохранить старую линию конфронтации, навязывая обществу выгодную им позицию и вмешиваясь в сферу, где церковь не должна играть роль закулисного кукловода.

ААЦ активно задействовала и диаспорные структуры, и зарубежные церковные сети, формируя "нужный фон". В ряде стран Запада именно церковные представители пытались влиять на армянские общины и политиков, подталкивая их к поддержке жесткой линии по Карабаху. Тем самым церковная верхушка использовала религиозные площадки как инструмент внешнего давления, пытаясь сохранять образ "защитника нации".

Все эти эпизоды складываются в цельную картину. Вмешательство в политику, онлайн-атаки, давление на священников, коммерческие схемы, нарушения обетов и скрытые связи создают модель поведения, полностью несовместимую с ролью религиозного института. ААЦ уже не духовная структура, а просто клановая система, вышедшая из-под контроля, которая действует как мафия, живет по своим правилам и не признает ответственности перед обществом.