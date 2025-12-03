Ученые назвали основную причину гибели тюленей на Каспии

3 декабря специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана обследовали побережье Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов республики, обнаружив 484 выброшенных на берег тюленя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минприроды Дагестана направило обращения во все ответственные структуры для принятия необходимых мер реагирования. В ведомстве отметили, что гибель каспийского тюленя в период миграции является ежегодным природным явлением, наблюдаемым на всем побережье Каспийского моря, включая Дагестан, Калмыкию и Казахстан. В сообщении подчеркивается, что научные исследования последних лет, включая вирусологические анализы, "ни разу не подтвердили версии о массовых инфекционных заболеваниях".

При этом министерство привело мнение специалистов о том, что основной причиной гибели животных является асфиксия. "Основной причиной, по мнению ученых, является асфиксия (удушье) животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводород) со дна моря, связанных с сейсмической активностью", - говорится в сообщении.