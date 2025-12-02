Трагедия в бакинском метро

Житель Баку скончался в метро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел 1 декабря на станции метро "Ахмедлы".

Житель Баку Эльчин Бабели оглы Бабаев 1966 года рождения скончался, предположительно из-за инфаркта.

По факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в бакинском метро скончался еще один пассажир.