https://news.day.az/society/1799238.html Трагедия в бакинском метро Житель Баку скончался в метро. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел 1 декабря на станции метро "Ахмедли". Житель Баку Эльчин Бабели оглы Бабаев 1966 года рождения скончался, предположительно из-за инфаркта. По факту проводится расследование.
Трагедия в бакинском метро
Житель Баку скончался в метро.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел 1 декабря на станции метро "Ахмедлы".
Житель Баку Эльчин Бабели оглы Бабаев 1966 года рождения скончался, предположительно из-за инфаркта.
По факту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в бакинском метро скончался еще один пассажир.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре