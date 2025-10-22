https://news.day.az/society/1790102.html В бакинском метро скончался пассажир Сегодня около 18:30 на станции "Нариманов" Бакинского метрополитена скончался пассажир в возрасте 60-65 лет. Об этом Day.Az сообщили в Бакинском метрополитене. "Пассажир почувствовал себя плохо, была вызвана скорая помощь, оказавшая ему первую помощь, однако спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.
