Автор: Зульфугар Ибрагимов

Заявления, прозвучавшие в пятницу в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам состоявшейся в тот же день в Баку конференции по вопросу прав азербайджанцев на возвращение в Армению, не на шутку напугали армянских реваншистов.

Небезызвестный экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян поспешил высказаться, записав панический ролик. Больше всего Марукяна напугало не само содержание выступления азербайджанского лидера, а то, что тот никогда не бросает слов на ветер.

Тема Западного Азербайджана не закрыта, и они, то есть азербайджанцы, намерены вернуться в Армению, панически констатировал реваншист. В связи с этим он призвал соплеменников задуматься: "Попробуйте вспомнить - за последние пять лет было ли хоть одно заявление Алиева, которое он анонсировал и которое затем не стало реальностью?".

Вот тут мы спорить не будем. Действительно, нет ни одного обещания и предупреждения, которое озвучил бы азербайджанский лидер и которое осталось бы невыполненным. И мы бы предложили Эдику Марукяну заглянуть еще подальше в новейшую историю, потому что Президент Азербайджана всегда выполнял то, о чем говорил. Помнится, армянам было очень смешно, когда он заявлял о непременном освобождении оккупированных территорий, когда заверял, что карабахский вопрос не закрыт и мы никогда не смиримся с потерей своих исконных земель. Армянские эксперты и политики ерничали, хватались за животики от смеха, силовики с высокомерной усмешкой обещали армянам "новую войну и новые территории", а некоторые даже планировали "на этот раз дойти до Баку". Всем было очень смешно, пока не случился 2020 год. После этого соседям стало не до смеха.

После войны в Армении уже начали что-то понимать, но все еще с усмешкой встречали обещания из Баку вернуть все земли. Обстоятельства складывались так, что это не виделось возможным, однако обещание снова было выполнено - Азербайджан вернул все свои территории и положил конец сепаратизму в своих границах. Армяне не хотели верить, что Зангезурский коридор станет реальностью, а сегодня Ереван с американцами уже обсуждают проект. Все это происходит на глазах у всего мира, и теперь даже реваншисты, всегда рассчитывавшие на "Россия не позволит" или "Запад поможет", прикусили языки.

Как видим, последние заявления Президента Азербайджана реально напугали реваншистскую тусовку. Эта пропитанная пещерными инстинктами масса застыла в ужасе. Если Алиев сказал, значит, так и будет, - признал даже Марукян. Вообще, этот деятель что-то в последнее время плохо выглядит. Непросто будет в таком помятом виде реализовать придуманный им "грандиозный" план как помешать Баку осуществить "азербайджанизацию" Армении.

Марукян, а в его лице реваншисты выдали себя с головой, трясясь от одной мысли о возможности возвращения подвергшихся этнической чистке азербайджанцев на свои исконные земли. То, что сотни тысяч азербайджанцев жили в Армении до конфликта, зафиксировано, и превратить их в невидимок не получится. Эти люди были "зачищены" армянскими нацистами, мечтавшими об Армении только для армян. Им удалось добиться своей цели - представителей коренного народа на территории нынешней Армении не осталось. Стало армянам от этого легче дышать? Или, может, жизнь армян стала чем-то лучше после изгнания азербайджанцев? Или их государство добилось каких-то высот в условиях беспрецедентной мононациональности? Ничего из этого не случилось.

Марукян знает, как помешать "планам Алиева" - не допустить переизбрания Никола Пашиняна. А реваншист представляет себе, что ждет Армению в случае прихода к власти противников Пашиняна, проповедующих продолжение конфронтации с Азербайджаном? Он вообще понимает, что с этой бандой Баку не будет разводить дипломатию? Видимо, Эдик не осознает тех проблем, которые постигнут солнечную Армению в случае прихода к власти реваншистов.

А "азербайджанизации" Армении Марукян боится, видимо, потому, что сомневается в устойчивости армянизации этих территорий, осуществленной за последние сто с лишним лет. Пусть не дрожит - у Баку нет планов на международно признанные армянские квадратные километры. А чтобы Азербайджан не задумался предметно о возвращении азербайджанских беженцев, всяким марукянам и прочим тушканчикам, озабоченным своей неустойчивой идентичностью, лучше захлопнуть рты и не вносить смуту в мирный процесс. Только в этом случае суверенитет Армении, о котором они так пекутся, будет прочным.