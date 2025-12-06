Право на возвращение: у азербайджанцев Армении оно есть

Автор: Лейла Таривердиева

Для начала немного личного.

В детстве я всегда удивлялась тому, что мои одноклассники на каникулах разъезжались по районам к бабушкам, дедушкам и прочим родственникам, а мы никогда этого не делали. О причинах того, почему у нашей семьи не было родовых корней в Азербайджанской ССР, в советское время говорить было не принято. Азербайджанцы, пострадавшие от депортации и этнических чисток в Армении, боялись быть обвиненными в национализме и пантюркизме, особенно члены партии, и молчали. Старики лишь молча уходили в воспоминания, разглядывая потрепанные фото, на обратной стороне которых были указаны чьи-то имена. Старинный фотоснимок "Александропольские татары", широко распространенный сегодня в Интернете, лежал в коробке с фотографиями у нас дома многие десятилетия, и только с началом карабахского конфликта я узнала, что на нем запечатлена свадьба моего деда...

Александрополь - это царскороссийское название Гюмри. Когда-то там жили азербайджанцы, и когда в начале ХХ века началась резня, моим предкам, как и тысячам их соплеменникам, пришлось бросить все и бежать. Прадед был богатым купцом, и в Гюмри осталось немалое имущество. Но он хотя бы успел спасти свою семью. А многим не удалось и этого.

Ну, хватит о личном.

5 декабря, в День памяти о депортации западных азербайджанцев, в Баку открылась III Международная конференция Общины Западного Азербайджана под названием "Культурное наследие и право на возвращение: Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился с посланием к участникам конференции, в котором разложил по полочкам все основные моменты азербайджанского вопроса.

Сразу отметим, что такого явления, как "азербайджанский вопрос" никогда не существовало по тем причинам, о которых говорилось выше. В то время, как "армянский вопрос" поддерживался и поощрялся, азербайджанцы не могли говорить о своей трагедии, о потере родины и праве на возвращение. Даже сегодня можно видеть, как на мировой арене воспринимается эта тема. Международные организации и политики не хотят заносить в повестку право азербайджанцев на возвращение в Армению, зато в ней остается право на возвращение армян в Карабах. Судьба жертв этнических чисток в Армении никогда не интересовала мир. Мир говорит: "это другое".

Но для Баку трагедия, постигшая азербайджанский народ на его же исторических землях в течение ХХ века, никогда не станет чем-то "другим". Столько судеб было сломано, столько родов оборвались из-за резни. За это время сменилось несколько поколений, все нити потеряны, архивы, в чем нет сомнений, - уничтожены, а имущество давно разграблено. Сегодня мы говорим не о жертвах этнических чисток первой, второй и третьей волны и их потомках. Азербайджан никогда не ставит нереалистичных целей. Мы говорим о более двухстах тысячах азербайджанцев, ставших беженцами в 1987-1991 годах. Вытеснение азербайджанцев со своих исторических земель шло параллельно расширению потока переселяемых на Кавказ армян. Но процесс "очистки" продвигался очень медленно, и в начале ХХ века дашнаки начали принимать радикальные меры для его ускорения. Жить на одном пространстве с истинными хозяевами этой земли пришельцы не желали. Последние азербайджанцы были изгнаны с территории нынешней Армении перед началом Первой карабахской войны.

Беженцы последней волны могут и должны вернуться. Они имеют полное право сделать это.

"Сегодня важно активизировать усилия по обеспечению возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках права на возвращение, закрепленного во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, а также начала процесса по восстановлению и защите культурного наследия с участием международной общественности, в том числе специализированных структур ООН. Ведь право на возвращение является одним из основополагающих принципов прав человека. Обеспечение этого права означает не только физическое возвращение в родной край, но и восстановление духовной целостности, культурного наследия и исторической памяти общества", - говорится в обращении Президента Ильхама Алиев к участникам конференции.

Глава государства подчеркнул, что восстановление и защита азербайджанского культурного наследия в Армении, являясь законным требованием азербайджанского народа, необходимы для уважения общечеловеческих ценностей, закрытия страницы вражды и достижения взаимопонимания между народами.

По словам Президента Ильхама Алиева, достоверно документально доказаны факты разграбления имущества азербайджанцев, присвоения, захвата и разрушения образцов их материальной культуры. В Западном Азербайджане разрушены объекты исторического и культурного наследия нашего народа, святыни и кладбища, практически полностью стерты следы азербайджанского народа с его же исторической территории.

"Крайне важно предпринять необходимые шаги для оценки в международно-правовой плоскости преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и получить поддержку международной общественности в этом вопросе", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер также напомнил о встрече в Вашингтоне 8 августа и парафировании текста мирного соглашения, что, отметил он, вселяет надежду и веру в обеспечение будущего сосуществования двух народов.

В связи с тезисами, прозвучавшими в обращении Президента Азербайджана, на армянском медиапространстве поднялся шум. В первую очередь, возмущение адресуется премьер-министру Николу Пашиняну, который отказался требовать возвращения армян в Карабах, справедливо считая эту тему опасной для целостности и государственности Армении. По идее, Азербайджан тоже должен был закрыть тему возвращения азербайджанцев, распустить Общину и перестать говорить о Западном Азербайджане, считают в Армении.

Да, логика тут есть, но дело в том, что о "достойном и беспрепятственном" возвращении добровольно покинувших Карабах армян в Армении и армянстве в целом прекратили говорить только Пашинян и его команда. Этого мало, потому что диаспора и реваншисты продолжают эксплуатировать тему, покупая резолюции и спикеров в международных организациях. Пока на международной арене будут продолжать упоминать "содействие беспрепятственному возвращению армян", пока в самой Армении будут продолжать действовать фейковые сепаратистские структуры, пока жалкие типы вроде Артака Бегларяна будут выслушиваться в Конгрессе, - требования Азербайджана останутся в силе.

Армении также нужно прекратить манипуляции вроде той, что предпринял в начале года на пресс-конференции в Тегеране глава МИД Арарат Мирзоян. Сравнивая выехавших с комфортом из Карабаха армян и бежавших без сего из Армении через горные перевалы азербайджанцев, он заявил, что "азербайджанцы покинули Армению довольно цивилизованно. Около 100 человек продали свои квартиры, более 12 тысяч обменяли их с армянами из Азербайджана, еще более 160 тысяч получили компенсацию от правительства Армении".

Конечно же, это ложь. Хотелось бы надеяться, что эта ложь просто осталась нынешним властям в наследство от предшественников. Потому что эти нарративы не просто абсурдны, но и аморальны. Надо было поинтересоваться суммой компенсации у людей, которых грузили как скот в товарные вагоны и полуодетыми гнали в январе 1988 года из Армении в Азербайджан. Так как команда Никола Пашиняна говорит о мире, там должны знать, что этнические чистки в Армении начались не после Сумгайыта, а осенью 1987 года. И двести тысяч человек, за исключением небольшого количества тех, кто на самом деле успел обменять или продать квартиру и выехать с имуществом, потеряли все. А есть много фактов, когда людей заставляли подписывать бумаги о купле-продаже под угрозой расправы.

Азербайджанцы были изгнаны из Армении согласно плану, составленному ЦК КП АрмССР. Это не была стихийная акция, она была четко организована и шла в соответствии с графиком. К моменту начала военного вторжения в Азербайджан на территории Армении уже не должно было остаться коренного населения. План был выполнен на "отлично".

Азербайджанцы имеют все права на возвращение, и Азербайджан будет требовать обеспечения этого права каждый раз, когда где-то будут заговаривать о правах армян. Азербайджанцы не требуют никакого самоопределения, обособления и особых преференций. Они готовы жить как граждане Армении, признавая конституцию и законы страны проживания. Армянские сепаратисты же претендуют на исключительные права и на территории, исторически им не принадлежавшие. Это очень большая разница в восприятии реалий.

Азербайджан последователен в своих шагах. В мае текущего года была возобновлена деятельность Иреванского казията (старейшинства) Управления мусульман Кавказа. Кому-то это решение показалось несерьезным, но те, кто внимательно следит за шагами Баку, не стал иронизировать. Вообще, убаюканные мировой поддержкой, наши соседи какое-то время посмеивались над решениями Баку, считая их просто популистскими. Все улыбки стерлись, когда в ответ на очередную песню о безусловном возвращении армян Азербайджан твердо поставил вопрос возвращения азербайджанцев. Это был очень продуманный и эффективный ход. Возвращение азербайджанцев на свои исторические земли пугало армян больше, чем апокалипсис. Хотя азербайджанское население никогда не доставляло властям и армянским интересам хлопот, ничего не требовало. В отличие от переселенных на азербайджанские земли армян, сразу начавших строить планы аннексии и экспансии.

Мы напоминаем обо всем этом не из коварных соображений. Мы, в Азербайджане, более чем кто-то другой хотим мира. Но этот мир должен быть справедливым. Без возни вокруг возвращения армян на азербайджанские земли и заботы о несуществующем "армянском наследии". Пока эти претензии будут гулять по международной повестке, Азербайджан будет отвечать соответственно. Международное право снова находится на нашей стороне. И никому не стоит сомневаться, что мы сумеем им воспользоваться.