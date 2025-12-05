Президент США Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА на церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

"Я бы хотел поблагодарить свою семью и свою чудесную первую леди. Спасибо, Мелания", - заявил Трамп, получая награду, передает Day.Az.

В видеоролике о премии подчеркнули, что президент США получает премию, в частности, за его усилия по завершению нескольких вооруженных конфликтов по всему миру, а также за продолжающиеся усилия по завершению конфликта между Украиной и Россией.

Премия мира ФИФА была основана в 2025 году, Трамп стал первым ее лауреатом.

Трамп неоднократно заявлял о своем желании получить Нобелевскую премию мира, однако не смог получить ее в этом году. Его сторонники утверждают, что мирное соглашение между Израилем и Газой делает его самым достойным кандидатом на 2026 год.