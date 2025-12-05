Азербайджан и Грузия неоднократно становились мишенью дезинформации.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend ведущий грузинской программы "Eurocracy - Former Europe" Иоанэ Шаишмелашвили в рамках Азербайджано-Грузинского медиафорума на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

По его словам, чрезвычайно важно своевременно выявлять фейки и разоблачать их, опираясь на проверенные источники.

"Наши страны - стратегические партнеры, и для нас крайне важно развивать связи между медиаплатформами. Политики, бизнесмены и другие лидеры мнений общаются с обществом именно через СМИ - телевидение, радио, интернет и соцсети. Поэтому медиа должны владеть достоверной информацией и действовать в интересах национальной безопасности", - сказал И. Шаишмелашвили.

Он отметил, что форум создает возможность для обмена опытом. "Мы рассказываем о ситуации в Грузии, наши коллеги - об Азербайджане: о законодательстве, правовых основах, практических примерах, проблемах и способах их решения. Это крайне важно для укрепления сотрудничества между медиаплатформами и в целом между нашими странами", - сказал он.

И. Шаишмелашвили также подчеркнул необходимость государственной поддержки: "Государство должно определять приоритеты на национальном уровне и делиться с нами ключевыми вызовами. А уже медиа должны работать над тем, как сформировать информационное пространство и донести важные послания до аудитории".