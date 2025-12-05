АБР изучит возможности активов АЖД для производства возобновляемой энергии

Азиатский банк развития изучит, как Азербайджанские железные дороги могут использовать свои активы для производства возобновляемой энергии и применения ее для собственных нужд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила журналистам директор по развивающимся регионам в Энергетическом управлении AБР Синди Сиснерос-Тиангко на презентации проекта по декарбонизации в рамках сотрудничества АЖД и АБР в Баку.

"На мой взгляд, этот проект действительно является трансформационным. Партнерство АБР и АЖД демонстрирует, как многосторонние банки развития, частный сектор и правительства могут совместно разрабатывать актуальные и интегрированные решения для сложных вызовов. В этом и заключается миссия АБР" - сказала она.

По ее словам, техническая помощь сосредоточена на нескольких направлениях, все из которых согласованы с видением АЖД того, какой должна быть железнодорожная компания в будущем.

"Мы обязательно рассмотрим инновационные решения не только в части работы железной дороги, но и в том, как она может использовать свои активы для производства возобновляемой энергии и применения ее для собственных нужд", - отметила Сиснерос-Тиангко.

Кроме того, АБР будет сосредоточен на мерах по повышению энергоэффективности и укреплению потенциала, поскольку цель технической помощи - дать компании или стране возможность самостоятельно реализовывать и развивать проекты.

"АБР здесь для того, чтобы поддерживать наращивание потенциала и обеспечить внедрение международного передового опыта, чтобы АЖД могла интегрировать его в свою деятельность", - заключила Сиснерос-Тиангко.