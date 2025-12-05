Стабильность азербайджанского маната улучшает качество валютных кредитов

Стабильность азербайджанского маната способствовала улучшению качества кредитов в иностранной валюте, передает Day.Az со ссылкой на Moody's.

Согласно отчету агентства, по состоянию на сентябрь 2025 года активы банковской системы Азербайджана составляли 44% ВВП, что свидетельствует о сравнительно низкой степени банковского охвата населения и экономики. Общий объем кредитов на тот момент составлял около 23% ВВП, или 37% нефтеориентированного ВВП.

"Рост кредитного портфеля в системе составил 19% в 2024 году и 18% в 2023 году, что было обусловлено высокой кредитной активностью в условиях восстановления экономики после пандемии. За первые девять месяцев 2025 года общий объем кредитов увеличился на 7% по сравнению с концом 2024 года", - отмечается в отчёте.

Аналитики Moody's подчеркивают, что после значительного снижения в период 2020-2023 годов проблемные кредиты оставались в целом стабильными на исторически низком уровне около 3% от общего объема кредитов по состоянию на конец 2024 года, а покрытие проблемных кредитов резервами составляло около 112%.

"Качество активов будет поддерживаться благоприятными экономическими условиями благодаря высоким результатам ненефтяного сектора, что укрепило способность многих заемщиков обслуживать долги. Стабильность маната улучшила качество кредитов в иностранной валюте, их доля снизилась до 14% от общего объёма кредитов к сентябрю 2025 года по сравнению с примерно 16% в 2024 году и пиком в 30% в конце 2020 года", - отметили в Moody's.