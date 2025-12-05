https://news.day.az/autonews/1799906.html Названы 7 самых надежных кроссоверов Lexus Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 7 самых надежных кроссоверов Lexus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Возглавил список Lexus GX 460 2023 модельного года. Его надежность оценивается в 89 баллов из 100 возможных.
Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 7 самых надежных кроссоверов Lexus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Возглавил список Lexus GX 460 2023 модельного года. Его надежность оценивается в 89 баллов из 100 возможных. Второе место занимает кроссовер Lexus GX 460 2022 модельного года с рейтингом надежности 88 из 100 возможных. Замыкает "тройку" лидеров Lexus RX350 2022 модельного года с тем же показателем надежности, что и GX 460 2022 года.
В топ-7 самых надежных кроссоверов Lexus вошли также Lexus NX 300 (2021 года), Lexus RX 350 (2021 года), Lexus UX 200 (2022 года) и Lexus RX 350 (2024 года).
