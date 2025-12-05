Пашинян показал изнанку переговоров по Карабаху: для нас никакой сенсации, для армян - шок

Автор: Лейла Таривердиева

Никол Пашинян это сделал. Он уже давно обещает своим оппонентам из "бывших" опубликовать документы касательно так называемого мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта. И, наконец, выполнил обещанное.

Публикацией этих документов премьер-министр Армении хотел разрушить создававшиеся Кочаряном и Саргсяном мифы о том, что они все годы переговоров стояли насмерть за принцип "ни пяди земли", а вот он, Пашинян сдал земли, с таким трудом доставшиеся армянам по итогам Первой карабахской войны. Пашинян, отвечая на обвинения, грозил опубликовать документы, в которых ясно видно, что все годы Тер-Петросян, Кочарян, а потом и Саргсян обсуждали за столом принципы, в которых прописывалось возвращение Азербайджану районов и прочие условия, которые значились и в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанном Николом Пашиняном

Армянский премьер хотел показать, что ничего нового не произошло, и он сделал то, что сделал бы любой из "бывших", если бы условия тех, прежних соглашений устроили Баку. Но они Баку не устроили, и в конечном итоге тяжесть ответственности была взвалена "бывшими" на Пашиняна, у которого просто не было никакого выхода после поражения в войне.

Сразу скажем - для нас в этих публикациях нет ничего неожиданного. Тексты вырабатывавшихся принципов урегулирования никогда не были тайной в Азербайджане. Разве что кляуза, настроченная Путину. Все, что значится в этих документах, было известно все годы переговоров. Мы тут прекрасно знали, что армянская сторона хочет оставить себе Кяльбаджар и Лачин, что бьется за незаконный референдум, требует гарантий и прочих удовольствий. А армянское общество, по-видимому, всегда обманывалось своими лидерами, поэтому прозвучавшее в публикации "откровения" стали для наших соседей сенсацией.

Так, среди документов Пашинян выдал и текст известной резолюции Совбеза ООН, в которой признается территориальная целостность Азербайджана и требуется вывод армянских сил со всех оккупированных территорий. Для чего? Во-первых, чтобы показать, что Тер-Петросян провалил дипломатию, допустив принятие подобных резолюций. А во-вторых, для того, чтобы у бывших президентов не было возможности создавать у армянского общества иллюзии относительно признания миром статус-кво по итогам первой войны. На самом деле весь мир признавал (либо был вынужден признать) территориальную целостность Азербайджана. А Кочарян с Саргсяном, помнится, убеждали свою паству, что мир признает целостность Азербайджана без Карабаха. К сожалению, те резолюции Совбеза остались единственными документами такого уровня, где оккупант был назван оккупантом.

Принципы урегулирования, разработанные сопредседателями Минской группы, никогда не отвечали интересам Азербайджана. Целью самого мирного процесса было склонить Баку к смирению с потерей территорий. Но по опубликованным текстам можно видеть, как лавировала армянская сторона, стараясь вырвать пресловутый статус для сепаратистов, от которого потом можно будет танцевать.

Еще раз повторим: принципы урегулирования, предлагавшиеся Азербайджану, нам были хорошо известны. Не важно, что обсуждалось на протяжении четверти века. Главное, что все это так и осталось на бумаге и в армянских мечтах. Иначе мы бы с вами сейчас не сидели бы тут и не писали все это. История потекла бы по совсем другому руслу.

Баку не мог отказаться от встреч и обсуждений, хотя они не давали справедливого результата. Отказ от переговоров был бы неоднозначно воспринят международным сообществом. Это усугубило бы положение страны, и без того взятой в окружение союзниками Армении и прочими интересантами. В такой ситуации Баку выбрал самую правильную тактику. Он не отвергал предложенную ему формулу отказа от территорий, но и не соглашался на нее. Вспомним разговоры об обмене территориями, которые велись в 90-е годы. Да, общенациональный лидер Гейдар Алиев вел эти обсуждения с Кочаряном. Но не потому, что собирался отказываться от Карабаха. Это был очень толковый маневр, который завел посредников в лабиринт. Пока они искали выход из него, тема обмена Карабаха на Мегри улетучилась сама собой. Карабахский преступник Роберт Кочарян до сих пор в своих интервью вспоминает ту ситуацию, но объяснить, почему обсуждения прекратились, он не может. А прекратились они потому, что Баку это уже не было нужно. Азербайджан уже начинал подниматься на ноги и вопрос возвращения всех территорий закрепился в повестке государства. Это называется правильной дипломатией, если что.

Формула 5+2 не устраивала Азербайджан с самого начала. Но, опять же, согласно продуманной тактике, он не отвергал ее, но и не принимал. Баку не собирался оставлять что-то врагу и был нацелен на освобождение всех территорий. Он тянул время, давая возможность противнику тешить себя пустыми надеждами, а посредникам - думать, что у них что-то получится.

Пашинян выложил документы, в которых черным по белому прописано, что его оппоненты, обвиняющие премьера в "сдаче" территорий, сами обсуждали эту "сдачу" на протяжении многих лет. Кочарян с Саргсяном были готовы вернуть пять районов и поэтапно вывести войска из оставшихся двух, за исключением Лачинской дороги. Четыре из семи оккупированных районов вокруг Карабах Азербайджан освободил сам, остальные три Пашинян обязался вернуть в короткие сроки. И вернул. А какой у него был выбор?

Единственное, в чем Пашинян не смог убедить оппонентов, это то, что его предшественники обсуждали все годы оставление Карабаха в составе Азербайджана. Опубликованные им документы этого не подтвердили. И не могли подтвердить. Всем было известно, что переговорный процесс вообще не рассматривал такой перспективы. Только в самом начале речь шла о самоопределении в составе Азербайджана, а в дальнейшем, по требованию армянской стороны говорилось уже о "переходном статусе" и "референдуме".

Что мы узнаем из кляузы Сержа Саргсяна Владимиру Путину, отправленной в августе 2016 года? Мы узнаем, что Баку отказался от Мадридских принципов, над которыми работа шла почти десять лет. В тексте кляузы даже слышен страх. Апрельские бои очень напугали Ереван, который ожидал, что посредники дожмут Баку и заставят его поставить подпись под нужным оккупанту документом. Карабахский преступник, жалостливо обращаясь к Путину, призывает его в свидетели каких-то договоренностей, просит пригрозить признанием Карабаха со стороны стран-сопредов, если Азербайджан не выполнит какие-то там обязательства, так и сяк пытается демонстрировать свою лояльность.

Это очень смешно. Особенно, повторим, в свете шокировавших Армению, да и не только ее, апрельских боев. После 2016 года уже мало у кого остались сомнения в неизбежности войны. В последующие годы посредники продолжали изображать бурную деятельность, но на столе были все те же неприемлемые для Азербайджана принципы. С небольшими правками и какими-то комментариями. В этих бумагах уже не было никакого смысла.

Честно говоря, удивляет, что для кого-то в Азербайджане увиденное в опубликованных Пашиняном файлах стало открытием. Видимо, эти блогеры и пользователи не следили за процессом в силу возраста либо по другим причинам. Люди всегда стараются искать какое-то второе дно, заглянуть за кулисы, рассчитывая увидеть то, чего им не показали. В политике много чего бывает скрыто от глаз. Но в плане мирного процесса вокруг карабахского конфликта в целом нет ничего, что могло бы поразить. В данном случае, речь о нас, а не о наших соседях.

Саммит в Казани, который упомянул в кляузе Саргсян, состоялся в июне 2011 года и к нему международные посредники и Армения очень активно готовились, рассчитывая дожать ситуацию и заставить Баку подписаться под серьезными уступками армянской стороне и фактической потерей Карабаха. Но Президент Ильхам Алиев очень разочаровал всех, внеся десять поправок в текст. Документ от 2011 года тоже опубликован Пашиняном. Казанские принципы подписаны не были. Армянские власти и дипломаты врали своему и без того обманутому народу. О том, что никаких договоренностей заключено не было, не знал, похоже, и сам Пашинян, что ясно по его прежним заявлениям. По-видимому, армянский премьер считал, что если имеется отпечатанный на бумаге текст, под ним обязательно должна стоять подпись, даже если ее там нет.

Кстати, после той самой казанской встречи, в Баку состоялся масштабный военный парад в честь 20-летия восстановления независимости Азербайджана. Выступая перед началом парада, Президент заявил, что армянская оккупация это временное явление и территориальная целостность страны любым путем будет восстановлена. Так он "подписал" токсичный документ, предложенный пострадавшей от оккупации стране.

Армянские вожди вообще часто обманывали армян. После тех же апрельских боев на встречах в Вене и Санкт-Петербурге тоже было много всякого, и тогдашний глава МИД Налбандян уверял, что Президент Азербайджана договоренности подписал. Но потом ему все же пришлось признаться, что на самом деле Ильхам Алиев ничего не подписывал.

Какой урок вынесут из выброшенных Пашиняном в публичное пространство документов наши соседи, не знаем. По большому счету, это и не важно. История не знает сослагательного наклонения. Все эти "если" не имеют смысла. Но армянскому обществу будет полезно узнать, кто есть кто. Чтобы прошедшие десятилетия стали для соседей уроком.